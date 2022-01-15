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На Ставрополье рейсовый автобус съехал на обочину

Пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус Астрахань - Краснодар съехал на обочину на Ставрополье и не смог дальше продолжить движение. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"15 января, Новоалександровский городской округ, автодорога Новоалександровск - Кропоткин, рейсовый автобус Астрахань - Краснодар съехал с дороги на обочину и не смог продолжить движение. В автобусе находится 31 пассажир (в том числе один ребенок), пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Новоалександровска направлен пункт обогрева на базе "Камаза", решается вопрос о дальнейшей транспортировке людей к месту назначения. На месте работают девять человек и пять единиц техники. Причина случившегося выясняется.

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