На Ставрополье рейсовый автобус съехал на обочину

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус Астрахань - Краснодар съехал на обочину на Ставрополье и не смог дальше продолжить движение. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"15 января, Новоалександровский городской округ, автодорога Новоалександровск - Кропоткин, рейсовый автобус Астрахань - Краснодар съехал с дороги на обочину и не смог продолжить движение. В автобусе находится 31 пассажир (в том числе один ребенок), пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Новоалександровска направлен пункт обогрева на базе "Камаза", решается вопрос о дальнейшей транспортировке людей к месту назначения. На месте работают девять человек и пять единиц техники. Причина случившегося выясняется.