В Белоруссии из-за сильного ветра пострадали более 450 населенных пунктов

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Более 450 населенных пунктов пострадали в Белоруссии в минувшую пятницу в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 м/с. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 32 м/с в 58 районах республики пострадали 458 населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

По данным спасателей, больше всего пострадали Минская и Могилевская области, где сильный ветер затронул 178 и 120 населенных пунктов соответственно. В результате стихии в стране были повреждены кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 170 случаев падения деревьев, элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля, проинформировали в МЧС.

Кроме того, по данным пресс-службы ведомства, в ряде районов страны зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. "Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут", - отметили в МЧС. "Работниками МЧС и других организаций проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы", - сообщили в пресс-службе.

По данным предприятия "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 3 114 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 (совпадает с мск) субботы без электроснабжения остаются 366 населенных пунктов.