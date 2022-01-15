Движение ограничили на дорогах Ульяновской области из-за метелей и сильного снега

ТАСС, 15 января. Движение приостановлено на всех дорогах регионального и местного значения в Ульяновской области, а также на нескольких участках федеральных дорог из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По сообщению департамента автомобильных дорог Ульяновской области, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности дорожного движения ввести <…> до особого распоряжения ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на всех дорогах регионального и местного значения. [Ввести] <…> до особого распоряжения ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на дорогах федерального значения", - говорится в сообщении областного главка ведомства.

Так, движение ограничили на участке с 23,2 км по 47,2 км дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, с 78,3 км по 861,8 км на дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Ульяновской области. На дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск перекрыт подъезд к Самаре примерно с 180,9 км по 326,4 км и участок с 136,9 км по 182,2 км. На трассе Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск движение ограничено с 97,1 км по 219,1 км, на подъезде к Ульяновску от дороги М-5 "Урал" - с 199 км по 295,1 км. Также запрещено передвижение с 136,7 км по 199 км на автодороге А-151 Цивильск - Ульяновск.

В Ульяновской области 15 января введен желтый уровень опасности из-за сильного снега и метелей при видимости 500-1000 м, передает Приволжское УГМС. Также в области ожидается усиление юго-восточного ветра днем и северо-западного ветра до 15-20 м/с и снежные заносы на дорогах.