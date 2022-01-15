Суд в Москве арестовал пенсионера из США по обвинению в сексуальном насилии над детьми

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал гражданина США пенсионного возраста Дэвида Томаса Барнса по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 15 января 2022 года Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца ноль суток, то есть до 13 марта 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Днем ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве Барнса в рамках уголовного дела о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей.

Уроженец штата Техас Дэвид Томас Барнс в конце 2020 года был лишен родительских прав постановлением Савеловского суда Москвы. Тогда же следователи начали в отношении американца проверку совершения им преступления против половой неприкосновенности малолетних детей. Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей гражданина США ТАСС не располагает.