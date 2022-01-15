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Два человека погибли в ДТП в Смоленской области

Еще два пассажира получили травмы

ТАСС, 15 января. Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП с участием трех машин в Смоленской области. Еще двое несовершеннолетних при столкновении получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, авария произошла в Смоленском районе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21150 во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего столкнулся со второй грузовой машиной.

"В дорожно-транспортном происшествии погиб 50-летний водитель легкового транспортного средства и 14-летний пассажир. Два несовершеннолетних пассажира получили телесные повреждения и доставлены в лечебные учреждения. Прокуратура Смоленской области взяла на контроль проверку по факту ДТП", - говорится в сообщении.

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