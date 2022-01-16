В ДТП в Подмосковье погибли три человека

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в подмосковном Подольске, три человека погибли, еще трое пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня в 01:40 мск на улице Кирова в городском округе Подольск водитель, управляя автомобилем "ВАЗ", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi. В результате ДТП три человека погибли и еще трое госпитализированы", - сказал собеседник агентства.