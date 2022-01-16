В ДТП в Новосибирской области погибли три человека

ТАСС, 16 января. Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области, погибли три человека, еще четверо пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в 08:42 (04:42 мск) на 141-м км автодороги К-19Р водитель автомобиля Toyota Noah, следуя со стороны Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров. В автомобиле Toyota пострадали водитель и трое пассажиров", - рассказали в пресс-службе. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, некоторые участники аварии оказались заблокированы в одном из автомобилей, потребовалась помощь спасателей для их эвакуации.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.