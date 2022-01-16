Неизвестные напали на журналистов на акции против обязательной вакцинации в Париже

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек напали на съемочную группу Agence France-Presse (AFP) в ходе субботней акции против обязательной вакцинации, которая проходила в районе площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщило AFP в воскресенье.

По его данным, "по меньшей мере 50 человек, которых журналисты идентифицировали как ультраправых", атаковали съемочную группу агентства. Двое сотрудников службы безопасности, сопровождавшие журналистов, попытались помешать нападавшим. В ходе потасовки один из сотрудников AFP получил удар бутылкой по голове. В итоге журналистам и их охранникам удалось укрыться за кордон жандармов.

Субботние демонстрации прошли на фоне обсуждения в Сенате (верхней палате парламента) законопроекта, предусматривающего замену санитарного пропуска вакцинным. Согласно документу, такой пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего пока санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). Как сообщила в субботу вечером пресс-служба верхней палаты парламента, сенаторы большинством голосов поддержали документ с поправками. В воскресенье, как ожидается, законопроект должен быть окончательно утвержден Национальным собранием (нижней палатой парламента).

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии. 11 января в стране был зафиксирован новый национальный рекорд заражения коронавирусом - более 360 тыс. новых случаев. По словам главы Минздрава Оливье Верана, с момента начала пандемии власти республики еще никогда не фиксировали таких показателей. В стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли более 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 30,5 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.