В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

ТАСС, 16 января. Женщина получила травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщили в воскресенье в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

"Водитель Volkswagen Passat (скорая помощь) вез больного из дома в больницу, в транспортном средстве находились пять человек: водитель, два фельдшера, больной и сопровождающая больного. [Автомобиль] двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 350. Впоследствии женщина 1989 года рождения (сопровождающая больного) обратилась за медицинской помощью", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.