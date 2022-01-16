Поезда задерживаются на МЦД-1 из-за обрыва контактного провода

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Обрыв контактного провода на Белорусском вокзале в Москве стал причиной задержки пригородных поездов МЦД-1, ведутся работы по возобновлению движения. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время из-за обрыва контактного провода на Белорусском вокзале пригородные поезда МЦД-1 задерживаются в пути. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы возобновить движение и ввести поезда в график", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для скорейшего восстановления поврежденного провода на месте работает бригада железнодорожников.