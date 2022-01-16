В ДТП с фурой в Воронежской области погибли трое взрослых и пострадал один ребенок

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Столкновение автомобилей BMW и фуры, в результате которого погибли трое взрослых и пострадал один ребенок произошло в воскресенье вечером на трассе М4-"Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня примерно в 19:40 час. в Новоусманском районе на 530 км автодороги М4-"Дон", по предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил маневр разворота. В результате ДТП погибли три человека: водитель BMW и два его пассажира (мужчина и женщина), жители Воронежской области, также телесные повреждения получил ребенок (девочка 5-6 лет)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.