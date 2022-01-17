Жителю Хабаровского края дали условный срок за мошенничество с пенсиями

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условный срок местному жителю за незаконное получение пенсий в городе и поселке одновременно. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Верхнебуреинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 78-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). <...> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком один год" , - говорится в сообщении.

Мужчине пенсия по старости в связи с работой в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, выплачивалась с 1998 года. В том же году в связи со сменой места жительства он получил свое пенсионное дело в отделе социальной защиты населения в Верхнебуреинском районе и встал на учет в Биробиджане Еврейской автономной области, где начал получать пенсию по старости.

Постоянно проживая в Биробиджане, мужчина предоставил заведомо ложные сведения о том, что потерял пенсионное дело, а также о том, что фактически живет в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. С августа 1998 года по март 2020 года он незаконно получал вторую пенсию по старости, ежемесячно приезжая из Биробиджана в поселок Новый Ургал. Из федерального бюджета он похитил таким образом около 2,5 млн рублей.