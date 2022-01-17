В Иваново столкнулись маршрутка и грузовик

ТАСС, 17 января. Три человека госпитализированы после столкновения маршрутного такси Fiat Ducato и грузового автомобиля Hyunday в Иваново на перекрестке ул. Фрунзе и ул. Люлина, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Три взрослых человека госпитализированы, по предварительным данным, после столкновения маршрутного такси Fiat Ducato и грузового автомобиля Hyunday. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства ДТП устанавливаются. На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что информация о ДТП поступила в 06:05 17 января. Для ликвидации последствий ДТП привлекались пять единиц техники и 16 человек, в том числе от МЧС России - одна единица техники и пять человек личного состава.