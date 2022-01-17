В Новосибирске закрыли незаконные лаборатории по изготовлению взрывчатки

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Новосибирской области закрыли две незаконные лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ, которые, по версии следствия, организовали жители областного центра, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Пресечена деятельность двух новосибирцев, организовавших химические лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые в местах проживания организовали химические лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование", - говорится в сообщении.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ"). Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего было организовано две лаборатории. В настоящее время один из подозреваемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде.