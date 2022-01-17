Организатора восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, вернули под стражу

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил меру пресечения арестованному в сентябре прошлого года организатору восхождения на Эльбрус Денису Алимову на заключение под стражей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В декабре Нальчикский городской суд менял меру пресечения Алимову на домашний арест.

"Ходатайство следователя СУ СК России по КБР о продлении срока содержания Алимова под стражей удовлетворено. Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил срок содержания под стражей до 24 февраля. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда КБР отменила постановление об изменении меры пресечения на домашний арест", - рассказали в пресс-службе.

Алимов был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.