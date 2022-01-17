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В ДТП в Екатеринбурге пострадали пять человек

Среди них два ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге, сообщили журналистам в понедельник в отделении пропаганды ГИБДД города.

"В результате ДТП пострадали водитель и ребенок-пассажир автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель, взрослый и несовершеннолетний пассажиры машины Lifan Solano, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lifan Solano. Виновница ДТП не смогла пояснить, как произошло столкновение, так как находилась в тяжелом состоянии.

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