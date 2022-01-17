На заводе в Уфе пострадали две сотрудницы в результате возгорания в одном из цехов

УФА, 17 января. /ТАСС/. Двух сотрудниц ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" госпитализировали после возгорания в сборочном цехе, сообщила ТАСС начальник управления корпоративных коммуникаций предприятия Ольга Копцева.

"Сегодня в 07:00 на участке мойки деталей в сборочном цехе произошло возгорание, на место происшествия прибыли пожарные расчеты частей 28 и 29 и медики скорой помощи. В результате происшествия два работника ОДК УМПО госпитализированы, причины произошедшего устанавливаются", - сообщила Копцева.

В Минздраве Башкирии ТАСС уточнили, что пострадали две женщины, медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех". Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. По данным с сайта предприятия, в объединении работают более 23 тыс. человек.