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В Москве водитель насмерть сбил пожилую женщину и скрылся

Личность водителя и его местонахождение устанавливаются

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля насмерть сбил пожилую женщину на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На юго-востоке столицы разыскивается водитель, совершивший наезд на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась. ДТП произошло в 10:40 на Ташкентской улице во дворе дома 27", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в настоящее время личность водителя и его местонахождение устанавливаются.

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