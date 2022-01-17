В Хабаровском крае под колесами локомотива погиб амурский тигр

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Локомотив насмерть сбил амурского тигра в Вяземском районе Хабаровского края. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального Минприроды.

"Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне с. Аван - с. Котиково", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, инцидент произошел накануне. Тушу тигра изъяли сотрудники полиции. В ближайшее время тело доставят в Уссурийск для проведения экспертизы в специалилизованной лаборатории.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя).