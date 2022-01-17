Суд перенес рассмотрение иска о постановке Навального на профучет на 1 февраля

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 17 января. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области на 1 февраля перенес рассмотрение иска Алексея Навального о признании незаконной постановки его на учет как исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в секретариате суда.

В понедельник в Петушинском районном суде состоялось заседание по рассмотрению иска, который Навальный подал 18 ноября. Первое заседание по существу дела прошло 28 декабря. "Заседание отложено на 1 февраля на 11:00", - сообщили в суде.

В ходе заседания 17 января сторона заявителя попросила время для ознакомления с документами, предоставленными УФСИН РФ по Владимирской области. Кроме того, был опрошен сотрудник покровской колонии, старший оперуполномоченный старший лейтенант Айдар Садыков, в рапорте которого от 1 октября 2021 года было указано, что Навальный рассказывал другим осужденным о работе признанной экстремистской организации ФБК (также признана НКО-иноагентом), учредителем которой является осужденный.

7 октября комиссией исправительной колонии Навальный был поставлен на два профучета как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Нахождение на учете выражается в проведении с Навальным индивидуальных профилактических бесед, изоляции от связей и условий, оказывающих на него пагубное влияние, при этом оно не распространяется на режим дня осужденного. Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело. В январе 2022 года решением комиссии исправительной колонии действие профучета в отношении Алексея Навального было продлено на три месяца.

17 января Петушинский районный суд отклонил иск Навального к руководству ИК-2 в связи с отказом зачислять на его лицевой счет деньги, которые он зарабатывает, сотрудничая с информационным агентством. В мае и июне Петушинский районный суд также рассматривал иски блогера к администрации колонии о признании незаконными решения ИК-2 об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, а также в связи с цензурой получаемых блогером газет. В ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу, суд признал такое решение сотрудников колонии законным, апелляция была отклонена.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали год назад в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.