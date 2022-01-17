Экс-министра безопасности Прикамья осудили на три года условно по второму уголовному делу

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего регионального министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна к трем годам условно и руководителя охотничьего хозяйства Вячеслава Верещагина к денежному штрафу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговорить Ковтуна Андрея виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафу 50 тыс. рублей, а также лишению классного чина действительный государственный советник Пермского края", - сказала судья. Верещагина приговорили к штрафу в 300 тыс. рублей, однако с учетом отбытия наказания штраф был сокращен вдвое. Также с обоих осужденных взыскано солидарно 501 тыс. рублей.

Установлено, что Ковтун, используя свой авторитет и служебное положение, поручил фиктивно трудоустроить Верещагина в ГКУ "23-й отряд противопожарной службы Пермского края". При этом министр знал, что фактически исполнять обязанности Верещагин не будет.

"Не признаю не только вину, но и бездействия. Все мероприятия были плановые. Объектов было построено больше, чем за 10 лет до этого. <...> Уже 2,5 года прошло и ничего из тех объектов не введено в эксплуатацию, потому что нет других способов построить, кроме как контроль. Считаю, что все было сделано правильно", - сказал Ковтун в своем последнем слове.

Ковтун был задержан в декабре 2019 года. В рамках первого уголовного дела установлено, что он фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми своего знакомого, который с марта 2013 года по конец 2017-го фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе, при этом за этот период ему начислялась и выплачивалась зарплата и другие выплаты, общая сумма которых составила более 790 тыс. рублей. Эти деньги соучастники тратили на свои нужды. Кировский суд Перми 10 августа 2020 года назначил Ковтуну наказание в виде лишения свободы условно на три года и восемь месяцев, а также лишил его звания генерал-майора, его пособнику был назначен штраф в 60 тыс. рублей. Затем звание было восстановлено.

Андрей Ковтун был министром территориальной безопасности Пермского края с января 2017 года по 2019-й. До этого он работал в региональном управлении МЧС.