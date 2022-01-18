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СМИ: в Канаде в ДТП, спровоцированных снегопадом, пострадали 12 человек

В общей сложности в дорожно-транспортные происшествия попали около 75 автомобилей

ОТТАВА, 18 января. /ТАСС/. 12 человек были доставлены в больницу в результате трех крупных дорожно-транспортных происшествий в районе канадского Монреаля (провинция Квебек). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Полиция зафиксировала три крупных ДТП на скоростных трассах в Монреале и его пригородах. В общей сложности в них попали около 75 автомобилей. В самой крупной аварии столкнулись 40 машин.

Причиной ДТП стал сильнейший снегопад, который начался в понедельник в Квебеке и соседней провинции Онтарио. По данным метеорологов, в понедельник-вторник может выпасть 40-60 см снега, что является месячной нормой осадков.

Непогода также стала причиной отмены сотен авиарейсов в аэропортах этих регионов, в том числе в Монреале, Оттаве и Торонто.

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