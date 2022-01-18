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В Иркутской области сошли с рельсов семь вагонов

В результате ЧП пострадавших нет

ИРКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Сход семи порожних вагонов произошел во вторник на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в Иркутской области. Никто не пострадал, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"Сегодня, 18 января, в 05:24 мск на станции Тайшет при проведении маневровых работ произошел сход семи порожних вагонов. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода привлечены восстановительные поезда. На график движения пассажирских поездов дальнего и пригородного следования инцидент не повлиял.

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