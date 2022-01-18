В Тюменской области столкнулись два легковых автомобиля

ТАСС, 18 января. Пять человек, включая троих детей, получили ранения при столкновении двух легковых автомобилей в Тобольске Тюменской области. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Сегодня в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21088. Предварительно, водитель Granta не уступил дорогу второй Lada на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ-21099, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются.