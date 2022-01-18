Источник: сын арбитражного судьи Кондрат арестован по обвинению в организации убийства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата - сына судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд арестовал Н. И. Кондрата по обвинению в причастности к двум убийствам, а также к уничтожению чужого имущества", - сказал собеседник агентства. По его словам, в отношении арестованного ведется проверка на причастность к организации еще одного убийства.

В Мосгорсуде ТАСС сообщили, что "Кондрат был арестован в 2021 году одним из районных судов Москвы по обвинению в особо тяжком преступлении, с тех пор мера пресечения ему была продлена".

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, Кондрату оказывали содействие другие лица, в частности житель Подмосковья Никита Мацнев, осужденный на 8,5 года колонии за убийство по найму водителя Кондрата Кирилла Игитханяна. Как отмечается в приговоре, между Кондратом и его водителем произошел конфликт, и Кондрат, опасаясь, что тот может распространить конфиденциальные сведения в отношении него и членов его семьи, что может повлечь негативные для них последствия, решил организовать убийство водителя.

Согласно приговору, позже Кондрат поручил Мацневу организовать также убийство предпринимательницы, которая выигрывала большую часть подрядов, что мешало получать тендеры подруге Кондрата, которая занималась тем же бизнесом. Еще одной жертвой должен был стать владелец офисного здания в Москве, у которого Кондрат арендовал помещение. Мацнев организовал наблюдение за этими людьми, но был задержан правоохранителями. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания об обстоятельствах преступлений, о заказчике и соучастнике.