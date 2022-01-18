В Красноярске девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с автобусом в Красноярске, пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"На улице Одесской грузовой автомобиль, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в ДТП получили травмы девять человек, трое из них несовершеннолетние в возрасте пяти, 12 и 14 лет. Пострадавших осматривают медики, у всех ушибы и ссадины", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.