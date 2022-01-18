В Нижнем Новгороде на мужчину упала с крыши глыба льда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины, на которого с крыши здания упала глыба льда, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Во вторник глыба льда упала на 56-летнего мужчину с крыши здания на улице Федосеенко Сормовского района города. "На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Сормовскому району и возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, днем собственник промышленного здания осуществлял работы по очистке наледи, свисающей с крыши при помощи бензопилы. Во время работ ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на мужчину, которых от полученных телесных повреждений умер.

Следователи работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства произошедшего.