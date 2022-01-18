Суд 24 января начнет повторное рассмотрение по существу дела блогера Била в общем порядке

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била на 24 января и отказал в ходатайстве о рассмотрении в особом порядке. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщает надзорное ведомство. - Судом отказано в ходатайстве Биля о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства".

Блогер спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года. Потерпевшей по делу проходила сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ущерб ей возмещен. В середине июля прошлого года Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Блогер вину признал. Тем не менее прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию.

Второй кассационный суд в середине декабря прошлого года отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била был отменен, а дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский районный суд в ином составе. Билу снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.