Дело сына экс-главы кабмина Дагестана об убийстве передали в Измайловский суд Москвы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дело Муртузали Меджидова, который обвиняется в убийстве студентки МГИМО весной 2018 года, рассмотрит заново Измайловский суд Москвы по требованию прокуратуры, которая выразила сомнение в объективности ранее вынесенного Никулинским судом приговора. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Московский городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Меджидова М. М. Уголовное дело в отношении Меджидова направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. О поступлении уголовного дела в районный суд, о дате судебного заседание будет сообщено позже Измайловском районом судом", - сказали в пресс-службе Мосгорсуда. Там добавили, что прокуратура заявила ходатайство о переносе "так как имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность Никулинского суда при принятии решения по делу".

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

8 июня 2021 года Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию. Позже Мосгорсуд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр. Изначально его должен был пересматривать Никулинский суд в ином составе.