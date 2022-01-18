В ДТП с микроавтобусом в Татарстане погибли два человека

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Татарстане с участием микроавтобуса и автомобиля крана-манипулятора. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"18 января 2021 года в 15:23 поступило сообщение о ДТП микроавтобуса Hyundai и грузового автомобиля крана-манипулятора Isuzu по адресу: Мамадышский район, 951-й км дороги М-7 "Волга", вблизи населенного пункта Нижние Яки", - сообщили в МЧС.

В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали. К ликвидации последствий аварии привлекались 19 человек и семь единиц техники, в том числе четыре человека и две единицы техники от МЧС России.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что, предварительным данным, на 951-м км федеральной трассы М-7 водитель Hyundai, перевозившего пассажиров по маршруту Казань - Набережные Челны, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Isuzu.

По факту аварии прокуратура Мамадышского района начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

