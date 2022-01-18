В Уфе за хищение 2,4 млрд рублей у дольщиков три человека получили тюремные сроки

УФА, 18 января. /ТАСС/. Суд в Уфе приговорил троих руководителей ООО "Килстройинвест" к лишению свободы на сроки от шести до 10 лет за хищение 2,4 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса "Миловский парк". Потерпевшими стали более 1,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии во вторник.

"Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан вынес приговор в отношении троих руководителей ООО "Килстройинвест" Дмитрия Комлева, Ивана Арапова и Павла Рыцева. <…> Подсудимые Комлев и Арапов вину не признали, Рыцев признал частично. Суд назначил Комлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, Арапову - 6 лет лишения свободы, Рыцеву - 6 лет лишения свободы. Всем троим предстоит отбыть наказание в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Обвиняемые с сентября 2013-го по июль 2017 года заключали договоры долевого участия и инвестирования в строительство малоэтажных домов в ЖК "Миловский парк" в Уфимском районе Башкортостана. "Свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1 200 гражданам и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд рублей. В тот же период они привлекли для строительства малоэтажных жилых домов поставщиков строительных материалов, субподрядчиков и заключили с ними договоры инвестирования строительства квартир в счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг. Между тем дома фактически не были построены, в результате чего пяти организациям причинен ущерб на сумму почти 45 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

В ноябре 2020 года наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о достройке 20 домов в указанном жилом комплексе, дольщикам еще двух домов будет выплачена компенсация.

По данным из открытых источников, жилой комплекс "Миловский парк" возводился в экологически чистом районе площадью 206 га с прудом и парком на западе Уфы между микрорайонами Дема и Затон. Общая площадь жилья должна была составить более 500 тыс. кв. метров, рассчитанных на 18 тыс. человек. Часть из 14 кварталов планировалось ввести поэтапно со второго квартала 2015 года до второго квартала 2017 года.