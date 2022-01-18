Следствие просит арестовать мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следствие просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни, когда высказывался в адрес пассажиров автобуса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Шугаибу Болатукаеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы")", - сказали в суде.

Конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром Болатукаевым произошел 15 января. В ходе конфликта обвиняемый угрожал водителю, а также другим пассажирам. В его отношении возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти по национальному признаку и унижение человеческого достоинства. После этого он покинул Москву и был задержан в Калужской области.