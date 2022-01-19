В ДТП в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Комсомольске-на-Амуре. Один человек погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края.

ДТП произошло около часа ночи в районе дома №54 по Северному шоссе. 40-летний водитель автомобиля марки Nissan Wingroad нарушил безопасную дистанцию до двигающейся впереди машины Toyota Corolla, за рулем которой был 31-летний молодой человек. От удара Toyota выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем скорой помощи.

"В автоаварии погиб водитель автомобиля Toyota Сorolla и получил травму пассажир. Водитель и два пассажира "ГАЗ-384065" получили травмы", - говорится в распространенном релизе.