В Дагестане перекрыли канал изготовления поддельных купюр

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и распространении фальшивых купюр, задержаны пять местных жителей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ России перекрыт канал распространения поддельных денежных купюр. Задержаны пятеро жителей региона, которые подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег", - сказал она.

В Центре общественных связей ФСБ добавили ТАСС, что по местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях в Махачкале, Каспийске, селах Акуша Акушинского района, Куппа и Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски. "Проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму в 12 млн рублей", - сказали в ЦОС.

Злоумышленники организовали работу подпольного цеха в селе Сергокала, где печатали поддельные купюры номиналом в 5 тыс. рублей, распространяли на территории нескольких регионов России. Сходство с оригинальными купюрами составляло 90-95%.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), подозреваемые арестованы. Поводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.