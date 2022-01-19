{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве продлил арест основателю проекта "Омбудсмен полиции" Воронцову

Владимир Воронцов останется под стражей до 20 апреля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сегодня в рамках процесса по делу Воронцова рассматривалось ходатайство прокурора о продлении подсудимому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 апреля. Суд постановил ходатайство стороны обвинения удовлетворить", - сообщили агентству.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

Он не признает вину и считает свое дело местью за его деятельность в качестве основателя проекта "Омбудсмен полиции".

Теги
Россия
Пакет с новорожденной обнаружили у крыльца частного дома в Мордовии
Полиция разыскивает мать ребенка
Читать полностью