Суд в Москве продлил арест основателю проекта "Омбудсмен полиции" Воронцову

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сегодня в рамках процесса по делу Воронцова рассматривалось ходатайство прокурора о продлении подсудимому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 апреля. Суд постановил ходатайство стороны обвинения удовлетворить", - сообщили агентству.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По версии следствия, в октябре 2017 года он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. По второму эпизоду вымогательства он требовал деньги от бывшей сотрудницы полиции Саранска. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

Он не признает вину и считает свое дело местью за его деятельность в качестве основателя проекта "Омбудсмен полиции".