В Омской области четыре порожних грузовых вагона сошли с рельсов

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Четыре порожних грузовых вагона в среду сошли с рельсов в Любинском районе Омской области. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), пострадавших и угрозы экологии в результате инцидента нет.

"Сегодня, 19 января 2022 года, в 16:22 (13:22 мск) по местному времени на перегоне между станциями Драгунская и Любинская в Омской области произошел сход четырех порожних вагонов в составе грузового поезда. В результате схода пострадавших нет, угрозы экологии нет", - сообщила пресс-служба.

В РЖД пояснили, что движение поездов осуществляется по соседнему пути. Ожидается задержка пригородного поезда Называевская - Омск. "Для ликвидации последствий на месте работают два восстановительных поезда", - уточнили в пресс-службе.