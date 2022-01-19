Дмитрий Гордон заявил об обстреле его редакции в Киеве

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон заявил, что в среду в Киеве обстреляли его редакцию.

"Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию", - сказал он в опубликованном на YouTube видеообращении.

Гордон показал на видео пулевое отверстие. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. "Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", - заявил Гордон.

Он высказал уверенность в том, что преступление будет раскрыто, так как "везде камеры". "Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ (Служба безопасности Украины), здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (разыскные) действия) в отношении меня, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом [в офис издания "Гордон"]. Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", - сказал журналист.

Уголовное дело

Киевские полицейские завели уголовное дело по факту нападения на редакцию Гордона.

"Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в среду около 17:00 (18:00 мск) в полицию Киева поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе на улице Щекавицкой, где расположена редакция Гордона. "Следственно-оперативная группа на месте происшествия зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета, - указали полицейские. - В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения".

Заявления Гордона

В конце ноября 2021 года Гордон заявил, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Петра Порошенко на новый президентский срок и публично агитировал голосовать за Владимира Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, на Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией". "Мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг офиса президента и давление на свободу слова", - заявил Гордон.