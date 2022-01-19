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Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Татарстане

Следователи проводят осмотр места происшествия

ТАСС, 19 января. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и "Камаза", в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Вечером в среду в Новошешминском районе в результате аварии с участием рейсового автобуса, грузового и нескольких легковых автомобилей один человек погиб и четверо получили травмы. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказано в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в республиканском МВД сообщили ТАСС, что в результате аварии пострадали четверо пассажиров и водитель автобуса. По данным прокуратуры, водитель позднее умер в больнице.

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