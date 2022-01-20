Прокуратура Боливии просит 10 лет тюрьмы для экс-главы Минздрава по делу об аппаратах ИВЛ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии предъявила официальные обвинения экс-министру здравоохранения Марсело Навахасу по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенной цене и запросила для него 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила в среду пресс-служба органа.

Экс-главе Минздрава и еще семи фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе "неисполнение обязанностей", "злоупотребление влиянием", "заключение контрактов, наносящих вред государству", и "преступление против общественного здоровья". "Генпрокуратура просит обвинительный приговор для всех виновных и максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы", - приводит пресс-служба слова генерального прокурора Хуана Ланчипы.

20 мая 2020 года боливийская полиция задержала действующего на тот момент министра здравоохранения Марсело Навахаса, который был назначен на пост бывшей и. о. президента Жанин Аньес, по подозрению в коррупции при покупке ведомством 170 аппаратов ИВЛ, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. По данным следствия, за каждый аппарат государство заплатило $28 тыс., при этом их фабричная цена составляет $7,2 тыс. Кроме того, боливийские врачи поставили под сомнение качество купленной техники.