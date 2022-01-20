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Заведующему крематорием в Приморье назначили штраф за посредничество во взятке

Размер штрафа составит 1,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор заведующему крематорием муниципального предприятия "Некрополь" за посредничество во взятке. Как сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый стал посредником при передаче взятки в размере более 4,7 млн рублей за получение разрешений на установку более 200 опалубок для мест захоронений без предъявления свидетельств о смерти, выданного органом записи актов гражданского состояния. Взятка передавалась заведующему кладбищами МБУ "Некрополь". Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей", - сообщает пресс-служба.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщается на сайте прокуратуры Приморского края, в связи с мягкостью назначенного наказания прокурором в Приморский краевой суд будет направлено апелляционное представление, в котором в том числе будет поставлен вопрос о назначении наказания в виде лишения свободы.

В октябре суд заключил под стражу бывшего мэра города Олега Гуменюка в рамках возбужденного в отношении него дела о взятке от "Некрополя" в размере почти 20 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

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