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Суд отправил под домашний арест замглавы УФССП по Новосибирской области

Мера пресечения назначена сроком до 17 марта

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест заместителя начальника УФССП по региону Елену Кириллову по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления судебного департамента области.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 марта в отношении Кирилловой Елены", - сообщили в пресс-службе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По данным местных СМИ, Кириллова, работая в отделе УФССП по Ленинскому району, за взятку 50 тыс. рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей.

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