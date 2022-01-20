В Ленобласти задержали мужчину за хранение 35 кг мефедрона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли крупную партию синтетического наркотика мефедрона, которую хранил на своем садовом участке во Всеволожске житель Петербурга. Изъято 35 кг запрещенного вещества, мужчина задержан, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По факту обнаружения партии наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств")", - говорится в сообщении. Обнаруженная партия была расфасована по пакетам и пластиковым контейнерам.

Полиция устанавливает источники приобретения и каналы сбыта запрещенного вещества.