{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре следователя полиции задержали при получении 1,5 млн рублей взятки

По предварительным данным, деньги он получил за то, чтобы не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали следователя СУ УМВД России по Краснодару при получении 1,5 млн рублей, по предварительным данным, за непривлечение к уголовной ответственности предпринимателя, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю в четверг.

"Сотрудниками УФСБ в Краснодаре с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Теги
РоссияКраснодарский край
Омская прокуратура обжаловала приговор мужчине, истязавшему двух детей
Эдуард Юнусов получил вместо восьми месяцев заключения пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима
Читать полностью