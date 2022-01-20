В Краснодаре следователя полиции задержали при получении 1,5 млн рублей взятки

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали следователя СУ УМВД России по Краснодару при получении 1,5 млн рублей, по предварительным данным, за непривлечение к уголовной ответственности предпринимателя, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю в четверг.

"Сотрудниками УФСБ в Краснодаре с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы передадут в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.