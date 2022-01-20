Суд оставил в силе приговор экс-замглавы СК по Свердловской области по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор бывшему заместителю главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко, осужденному на 8,5 года колонии за взятку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 9 августа 2021 года в отношении <…> Бусылко Михаила Вячеславовича оставить без изменения", - сказал судья.

Также без изменения приговор оставили другому фигуранту дела - бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову. Посреднику во взяточничестве - адвокату Владиславу Вострецову - суд смягчил наказание до 7,5 года лишения свободы.

В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Бусылко к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Другой фигурант дела - бывший заместитель прокурора региона Дмитрий Чуличков - получил девять лет колонии строгого режима. Суд также лишил их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно. Посредника во взяточничестве - адвоката Владислава Вострецова - приговорили путем сложения наказаний к 9,5 года в колонии строгого режима.

Бусылко и Вострецова задержали 30 ноября 2019 года сотрудники регионального УФСБ. Сумма взятки составляла 2 млн рублей. Как сообщается на сайте СК России, взятка предназначалась за совершение действий в пользу АО "Металлургический завод имени И.П. Бардина" по вынесению постановления об отмене решения следователя о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества АО "БМЗ", и дальнейшей организации расследования уголовного дела. В декабре того же года стало известно о следственных действиях у Чуличкова. Позднее Генпрокуратура сообщила о проверке и отстранении зампрокурора региона от должности.

В СК отметили непреклонность ведомства "в вопросах противодействия коррупционным проявлениям и намерение жестко реагировать на подобные случаи" в собственных рядах.