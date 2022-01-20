Движение на севере Москвы затруднено из-за опрокинувшегося прицепа грузового автомобиля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прицеп грузового автомобиля опрокинулся на Ленинградском шоссе в Москве, в результате чего затруднено движение в сторону области. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском шоссе в районе дома 58с7 (в сторону области, в районе станции метро "Водный стадион") опрокинулся прицеп грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заняты три полосы движения в сторону области из четырех.