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ФСБ: работа в отношении соучастников поставок кокаина из Аргентины в РФ продолжается

Суд ранее приговорил основного фигуранта дела Андрея Ковальчука, выдававшего себя за сотрудника российских спецслужб, к 18 годам колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. ФСБ России продолжает работу по привлечению к ответственности соучастников контрабандных поставок кокаина из Аргентины в Россию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Работа, направленная на привлечение к ответственности иных участников наркогруппировки и их сообщников в России и за рубежом, продолжается", - отметили в ЦОС.

В четверг Дорогомиловский районный суд Москвы на основании вердикта присяжных признал виновными участников наркогруппировки, осуществившей доставку из Аргентины в Россию более 360 кг наркотиков. Суд приговорил основного фигуранта дела Андрея Ковальчука, выдававшего себя за сотрудника российских спецслужб, к 18 годам колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн рублей. Другие фигуранты дела также приговорены к длительным срокам лишения свободы: Али Абянов - к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, Владимир Калмыков - к 16 годам колонии и 1 млн рублей штрафа, Иштимир Худжамов - к 13 годам колонии и 900 тыс. рублей штрафа.

В ФСБ напомнили, что в декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка". В марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ на территории Германии был задержан организатор преступной группы - гражданин России Ковальчук, который был экстрадирован на территорию России.

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