Полицейские задержали дебошира на авиарейсе из Москвы в Новокузнецк

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса из Москвы в Новокузнецк, который отказывался надевать защитную маску и во время конфликта ударил бортпроводника. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Во время полета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть защитную маску, оскорблял работников авиатранспорта нецензурной бранью. По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта пассажир ударил его по лицу. Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха. В отношении нарушителя общественного порядка составлены протоколы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что административные протоколы на задержанного мужчину составлены по признакам трех правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), ст. 11.17 КоАП РФ ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Также проводится проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании.