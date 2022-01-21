Дорожную компанию в Новосибирске оштрафовали на 20 млн рублей за дачу взятки

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 20 млн рублей дорожно-строительную компанию "Бастион" в Новосибирске за дачу взятки бывшему главе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову. Об этом сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В декабре 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций, среди которых был "Бастион", взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению госконтрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

"Суд признал ООО "Бастион" виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в декабре в Новосибирске был осужден на два года и восемь месяцев колонии один из бизнесменов, дававших взятку Чуманову, а в октябре 2021 года суд оштрафовал на 500 тыс. рублей директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог организации крупнейшей дорожно-строительной компании региона "Новосибирскавтодор" Сергея Илюшина.