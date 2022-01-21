Людей из вуза и общежития эвакуировали в Ялте после сообщения о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Студентов и преподавателей Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского, а также жильцов общежития в Ялте эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В Ялте поступило сообщение о минировании трех корпусов и общежития Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского", - сказал собеседник агентства.

Анонимные сообщения с угрозами совершения терактов поступили 21 января также в 10 учебных заведений Севастополя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"Сообщения поступили в 10 образовательных учреждений. Проводятся все необходимые действия правоохранительными органами по обеспечению безопасности в этих учреждениях", - сообщил представитель правительства. В пресс-службе добавили, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

По данным местных СМИ, угрозы, в частности, поступили в судостроительный колледж Севастополя.

Ситуация в Симферополе

В Симферополе, где также 21 января учебные заведения получили сообщения с угрозами совершения терактов, власти рассчитывают завершить проверку безопасности до 24 января.

"Сегодня школы отрабатывают [проводят проверку на наличие опасных предметов], - сказал журналистам заместитель главы администрации города Александр Макарь. - В случае, если силовики говорят, что все нормально, завтра [22 января] или в понедельник [24 января] - следующий учебный день они выходят учиться".

Представитель администрации Симферополя уточнил, что в общей сложности эвакуировали 22 школы, а также Крымский федеральный университет, Таврический колледж и Крымский университет культуры. В пресс-службе КФУ уточнили ТАСС, что также эвакуировали жильцов студгородка вуза. Занятия в университете на 21 января также отменили.

Эвакуация школ в Керчи

Учеников и преподавателей всех школ Керчи также эвакуировали 21 января после получения сообщения о минировании на электронную почту, сообщила ТАСС министр образования Крыма Валентина Лаврик.

"Письмо с таким же текстом поступило в администрацию Керчи. В целях безопасности дети, согласно инструкции, выведены, эвакуированы из образовательных организаций и переданы в руки родителям", - сказала Лаврик.

По словам министра, во все образовательные учреждения поступают ложные сообщения, однако власти в этой связи действуют по инструкции и проводят эвакуации. "Правоохранительные органы проверяют все образовательные организации, работы очень много у них", - добавила она.

Как сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, в Советском районе региона также получили анонимное сообщение об угрозе совершения теракта. "По техникуму в Советском районе тоже поступила информация о минировании. Действуем штатно, все службы мобилизованы", - отметил Аксенов.