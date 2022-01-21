В ДТП с тремя легковушками и автобусом под Тулой погиб один человек

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус и три легковые машины столкнулись днем в пятницу на трассе в Узловском районе Тульской области. В результате аварии погиб один человек и еще двое пострадали, в автобусе травмированных нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, всего в легковых автомобилях пострадали три человека, из них один человек погиб. В автобусе пострадавших нет, был ли он на маршруте, уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного Минздрава подтвердили ТАСС информацию о количестве пострадавших, отметив, что два человека госпитализированы с различными травмами.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на 50-м км автодороги Тула - Новомосковск в Узловском районе. Столкнулись автобус ПАЗ и легковые автомобили KIA Rio, Lada Granta и Volkswagen Polo. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины ДТП устанавливаются.